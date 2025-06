Schäfer: Cem Özdemir ist starkes Angebot

Foto: Grüne BW

Bei der Landeswahlversammlung von Bündnis 90/Die Grünen in Heidenheim wurde Cem Özdemir mit beeindruckenden 97 % der Stimmen als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten für die Landtagswahl 2026 gewählt.

Özdemirs Lebensweg – vom Kind türkischer Gastarbeiter zum Bundestagsabgeordneten und letztlich zum Bundesminister – steht sinnbildlich für das Aufstiegsversprechen, das so wesentlich für ein erfolgreiches Baden-Württemberg ist: Bildung, harte Arbeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In seiner Rede stellte er klar: „Ich will Ministerpräsident dieses wunderbaren Landes werden.“ Dabei betonte er, wie sehr ihn seine Heimat geprägt habe und welche Chancen sie ihm ermöglicht hat: „Es war mir wahrlich nicht in die Wiege gelegt.“

Özdemir steht für einen Politikstil, der auf Augenhöhe statt Belehrung setzt. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit geht es ihm ums genaue Zuhören – und ums kraftvolle Handeln. Sein Motto für den Wahlkampf: „Zusammen wachsen – das heißt gerade jetzt auch zusammenbleiben!“

Aber auch insgesamt sind die Grünen im Kreisverband Esslingen für die kommende Wahl hervorragend aufgestellt. Andreas Schwarz MdL, seit 2011 im Landtag und seit 2016 Fraktionsvorsitzender, wurde mit 96,3 % auf Listenplatz 4 gewählt. Andrea Lindlohr MdL, ebenfalls seit 2011 im Landtag und heute Staatssekretärin im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen, setzte sich in einer Kampfabstimmung auf Platz 11 durch. Neu dabei ist Clara Schweizer, junge Kreisrätin aus Nürtingen, die sich insbesondere mit der Gründung der Klima-Taskforce einen Namen gemacht hat. Sie tritt als Kandidatin in die Fußstapfen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.