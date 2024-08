Schäfer besucht Abschlussfeier im BAZ

Foto: BAZ Esslingen

Über die Einladung zur Abschlussfeier der Auszubildenden im Beruflichen Ausbildungszentrum Esslingen (BAZ) habe ich mich sehr gefreut. Vertreter der IHK, der Agentur für Arbeit, des BAZ und ich haben Grußworte an die 55 Auszubildenden gerichtet, die ihre Abschlussprüfung erfolgreich bestanden hatten und bereits oft schon die Zusage haben, dass sie übernommen werden.

Für mich ist das BAZ ein besonderer Ort, wo Großartiges geleistet wird. Das durfte ich bei denen – für mich immer sehr bereichernden – Begegnungen in den Werkstätten und im Unterricht in diesem und letzten Jahr erfahren. Hier arbeiten mit großem Engagement und Herzblut Menschen zusammen, die gemeinsam etwas erreichen wollen. Menschen helfen hier anderen Menschen, sich zu verwirklichen, etwas aus sich zu machen und sich in die Lage zu versetzen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist ein großes Thema, und es werden dringend qualifizierte Arbeitskräfte gesucht. Ich freue mich besonders darüber, dass die Auszubildenden mit ihren Fähigkeiten im Handwerk, in der Gastronomie, in der Lagerlogistik oder als Verkäuferinnen und Verkäufer einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung dieser Situation leisten werden.

Mit der Abschlussfeier beginnt für die Absolventen ein neuer Lebensabschnitt. Ich habe die Auszubildenden ermutigt, sich nicht von Rückschlägen verunsichern zu lassen und immer am Ball zu bleiben. Denn ich wünsche ihnen nicht nur viel Erfolg für ihren weiteren Lebensweg, sondern auch das Quäntchen Glück, das man im Leben immer braucht.

Vielen Dank an Bereichsleiterin Annette Lang, ihr engagiertes Team und natürlich an die Auszubildenden für diese schöne Feier.