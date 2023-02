Schäfer: Besuchen Sie die Vesperkirche!

Foto: Privat

Seit dem 29. Januar hat die Esslinger Vesperkirche – dieses Jahr zum ersten Mal im Gemeindehaus am Blarerplatz – wieder ihre Türen geöffnet. Nach der Corona-Zwangspause können bei der Vesperkirche nun endlich wieder Menschen gemeinsam an einem Tisch sitzen und essen. Dabei begegnen sich ganz unterschiedliche Menschen: Aus der Mitte unserer Gesellschaft, aber auch Menschen, denen es nicht so gut geht bei uns.

Denn viele Menschen leben auch in unserer Stadt in Armut oder unter schwierigeren Bedingungen und müssen schauen, wie sie über die Runden kommen. Auch in unserer Stadt leben Menschen, die keine Wohnung haben. Und natürlich kommen auch Menschen zur Vesperkirche, die sich einfach nach einer Begegnung sehnen und ins Gespräch kommen möchten. Genau das ist der Sinn der Vesperkirche: Ein wenig Geborgenheit zu erfahren bei einem schmackhaften Essen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie hier gesellschaftlicher Zusammenhalt gelebt wird und wie viele Menschen sich ehrenamtlich dafür bei uns engagieren.

Danke an Diakon Bernd Schwemm und sein ehrenamtliches Team für dieses tolle Projekt und dafür, dass ich mithelfen durfte. Die Vesperkirche im Blarer-Gemeindehaus hat noch bis 12. Februar von 11:30 bis 14:30 Uhr geöffnet und freut sich über Ihren Besuch!

Spenden sind natürlich auch immer willkommen: https://www.vesperkirchen-landkreis-esslingen.de/esslingenfrauenkirche/spendenunterstuetzer.