Schäfer begrüßt Besuchergruppe in Berlin

Foto: Sabine Mittermeier, BPA

In der letzten Novemberwoche ging eine Besuchergruppe aus unserer Region auf Berlin-Fahrt: Über den Besuch von Mitgliedern der Ostfilderner Freiwilligen Feuerwehr, Betreuerinnen des Kindergartens St. Konrad in Plochingen, von (Wein-)Gärtnern vom Necker und der Fils und vielen weiteren ehrenamtlich Engagierten, habe ich mich sehr gefreut.

Bei der 4-tägigen politischen Bildungsfahrt erwartete die Gruppe ein sehr abwechslungsreiches Programm: Von der Stadtrundfahrt zu spannenden historischen Orten, über einen Besuch des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, der baden-württembergischen Landesvertretung, der Bundeszentrale für Politische Bildung und dem Besuch des Tränenpalasts, war alles dabei.

Natürlich darf das Highlight einer jeden Berlinfahrt nicht fehlen: Ein Besuch in der Herzkammer unserer Demokratie, im Reichstagsgebäude des Deutschen Bundestags, mit einem Besuch der Kuppel. Der Bundestag ist das meist besuchte Parlament auf der Welt! Die Fahrten dienen dem politischen Verständnis der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb ist es mir im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern immer wichtig, einen authentischen Einblick in meinen Berliner Arbeitsalltag und aktuelle politische Diskussionen zu geben – denn Berlin ist für viele Bürgerinnen und Bürger oftmals weit weg. Das gilt in den aktuell für uns alle sehr herausfordernden Zeiten umso mehr. Wenn auch Sie einmal Interesse an einer politischen Bildungsreise in die Hauptstadt haben, wenden Sie sich gerne an mein Team im Wahlkreisbüro: sebastian.schaefer.wk@bundestag.de.