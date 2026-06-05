SAXOPHON . ORGEL

Foto: Ekkehard Rössle,

Morgen Samstag, 6. Juni 2026, spielen im Rahmen der Samstagsmatinéen der Stuttgarter Jazzsaxophonist Ekkehard Rössle und Münsterorganist Felix Muntwiler, Orgel. Nebem freien Improviationen erklingen Improvisationen zu „Olé“ von John Coltrane, „Lawns“ von Carla Blay, „Solitude“ von Duke Ellington.

Die weiteren Konzerte:

Samstag, 13. Juni 2026, FLÖTENUHR | Orgelkonzert mit Kompositionen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für die damals populären automatischen Kleinorgeln in Uhrwerken von bedeutenden Komponisten geschrieben wurden. Es erklingen Werke von Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach und Ludwig van Beethoven. Felix Muntwiler spielt an der Rieger-Orgel des Münsters.

Samstag, 20. Juni 2026, OBOE | Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Eduard Grieg. Felix Mendelssohn Bartholdy, Joseph Noyon, Eric Satie | Sieglinde Ackermann, Oboe, Felix Muntwiler Orgel

Samstag, 27. Juni 2026, GREGORIANIK – ORGEL Gregorianik und Teile aus der Orgelmesse „Messe à l’usage des Couvents“ von François Couperin | Schola Gregoriana, Felix Muntwiler Orgel.

Die Samstagsmatinéen beginnen jeweils um 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.