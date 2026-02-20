Save the date: Sternfahrt am 21.06.2026!

Foto: ADFC Esslingen

Save the Date: am 21. Juni 2026 rollen wir erneut gemeinsam nach Stuttgart:

Bei unserer Sternfahrt im September 2025 waren wir mehr als fünftausend Menschen aus ganz Baden-Württemberg, auf dem Weg zum Schlossplatz – mitten in die Stadt, mitten in der Debatte um die Mobilität der Zukunft.

Unsere Botschaft wird auch diesmal sein: Radfahren muss für alle möglich, sicher, komfortabel und selbstverständlich sein!

Die Sternfahrt ist ein Fest auf zwei Rädern – bunt, laut, fröhlich und voller Energie. Egal ob jung oder alt, sportlich oder gemütlich: Alle sind willkommen und können mitfahren!

Denn so sieht es heute aus: Tag für Tag müssen wir uns die wenigen Fahrradstraßen mit Autofahrenden teilen. Große Straßen wie die B10 und B14 sind dagegen dem Autoverkehr vorbehalten. Aber einmal im Jahr demonstrieren wir genau dort für mehr Platz für die Radfahrenden. Wir erleben, wie unsere Mobilität aussehen könnte, wenn sie sich an den Menschen orientiert – und nicht nur am Auto.

Gemeinsam auf der Sternfahrt sind wir sicher, entspannt und selbstbewusst auf komfortablen Straßen unterwegs. So viel Spaß kann Radfahren machen – und so soll es überall werden, 365 Tage im Jahr.

Treffpunkte und Routen werden noch genau ausgearbeitet.

Voraussichtlich kommen schon viele hundert aus Richtung Göppingen und Reutlingen zu uns, zusammen fahren wir von Esslingen aus in Mettingen auf die B10. Die Abschlusskundgebung findet auf dem Stuttgarter Karlsplatz statt.

Save the date: Termin merken und radeln!

