Save the Date: 25.3. globaler Klimastreik

Foto: Parents for Future Esslingen

Es ist 2022. Seit mehr als drei Jahren streiken wir gemeinsam mit den Fridays for Future auch hier in Esslingen für Klimagerechtigkeit. Warum streiken? Viele Menschen denken, am Klimastreik teilzunehmen, bringe nichts; „die Politik mache eh, was sie wolle“. Das stimmt nicht. Wir haben schon so viel erreicht – und zwar von der Straße aus! Wir haben erreicht, dass die Klimakrise ein wahlentscheidendes Thema war. Wir haben erreicht, dass die neue Regierung Klimaschutz versprechen MUSSTE. Wir haben den Kohleausstieg 2030 („idealerweise“) erreicht. Aber das #ReichtHaltNicht. Es wurde von einer „grünen Transformation“ und einen Aufbruch in eine 1,5°-Grad konforme Politik der Ampel geredet. Doch die bisherige Arbeit der Regierung und der Koalitionsvertrag verdeutlicht: All das waren bisher nur leere Versprechen! Wir müssen zäh sein und weiterkämpfen – 2022 und auch die kommenden Jahre! Mindestens dreimal im Jahr machen wir Klimastreik in Esslingen; letztes Mal im September waren wir fast 1000 Demonstrierende! Stellen Sie sich vor, jede dieser Personen bringt noch 3-5 „neue“ Personen mit! Und das würde deutschlandweit passieren! Wir hören so oft von Politiker*innen, dass wir stärker werden müssen – erst dann könnten sie unsere Forderungen ins Parlament bringen. Sorgen wir dafür! Wir werden in Esslingen sicher wieder ab 15Uhr unterwegs sein – Lohnarbeitende müssen sich also „nur“ einen halben Tag freinehmen. Was ist ein halber Tag im Vergleich zu der Zukunft, die unsere Kinder bei einer Welt über 3 Grad erwartet?