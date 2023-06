Sarah Vogel gewinnt bedeutenden Nachwuchswettkampf

Foto: TSV Berkheim

Sarah Vogel vom TSV Berkheim hat erneut gezeigt, dass sie zu den besten Turn-Talenten ihres Jahrgangs in Deutschland gehört. Nach ihrem zweiten Platz beim bundesoffenen Spieth-Cup in Berkheim errang sie nun Platz 1 beim Kaderturn-Cup des deutschen Turnerbunds in Dillingen/Saar. 26 Top-Talente aus ganz Deutschland waren dabei in der Altersklasse 11 am Start. Sarah Vogel holte ihre beste Wertung am Balken, zeigte aber insgesamt ein konstant starkes Niveau an den vier Geräten, was ihr dann letztlich auch den Gesamtsieg sicherte. Auf Platz zwei kam Maha Feniuk vom SSV Ulm, die beim Spieth-Cup in Berkheim zwei Wochen zuvor noch vor Sarah Vogel gewonnen hatte. Die Berkheimerin hat sich damit für den Bundeskadertest qualifiziert und ist auf einem guten Weg, im nächsten Jahr dem Bundesliga-Team des TSV Berkheim anzugehören. Dort sind Turnerinnen ab 12 Jahren startberechtigt.