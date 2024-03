Sanierung der Esslinger Schultoiletten

Foto: A. Silberhorn

Die Freien Wähler fordern den Einstieg in die systematische Sanierung der Schultoiletten in Esslingen. In einem Antrag fordert die Freie Wähler Gemeinderatsfraktion die Verwaltung dazu auf, über den aktuellen Stand der Planungen zur Sanierung der Schultoiletten zu berichten und einen Sanierungsfahrplan für die kommenden Jahre vorzulegen.

“Es ist unbestreitbar, dass viele Schultoiletten in Esslingen dringend renoviert werden müssen. Der Zustand ist nicht länger hinnehmbar und wurde bereits seit Jahren von Schülern, Eltern, Schulverwaltungen und Lehrern bemängelt”, erklärt Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler.

Der Antrag sieht vor, dass die Verwaltung den Gemeinderat über den Stand der Voruntersuchungen und über die ersten Planungen informiert sowie einen Sanierungsfahrplan vorlegt. Dieser Plan soll aufzeigen, wie die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an den einzelnen Schulen in den kommenden Jahren schrittweise und kontinuierlich umgesetzt werden können. Ergänzend ist ein Finanzplan zu erstellen, der aufzeigt, welche Mittel in den kommenden Jahren für die Maßnahmen bereitgestellt werden.

“Die Sanierung der Schultoiletten wird sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und

kann nur abschnittsweise umgesetzt werden. Doch der erste Schritt ist längst überfällig”, betont Annette Silberhorn-Hemminger.