Sang und Klang inspiriert Publikum

Foto: S. Bade-Bräuning

Ein abwechslungsreiches und interaktives Programm bot der Esslinger Liederkranz am Sa, 20.4.2024 im Geriatrischen Zentrum Kennenburg. Nicht nur altbekannte Klassiker wie „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“, „Sah ein Knab ein Röslein stehn“ und „Die Gedanken sind frei“ regten zum Mitsingen an, auch moderne Songs wie „You Raise me up“ und „Lean On Me“ brachten Schwung in den Nachmittag. Mit Chattannooga Choo Choo begeisterten die EL-Singers, nachdem der gemischte Chor einen Coffee-Song zum Besten gegeben hatte.

Du wolltest gerade jetzt einen neuen Chor ausprobieren? Dann komm zu uns und trete in regelmäßigen Konzerten mit und ohne Orchester auf, sowie in internationalen Kooperationsprojekten.



Wir lieben Sänger/-innen mit Chorerfahrung, mehr oder weniger spielt keine große Rolle. Der beste Zeitpunkt zum Einstieg ist: jetzt! Info/ Kontakt: S. Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de

Du willst einfach nur zuhören und internationalen Chorgesang genießen? Dann komm zum Begegnungskonzert des Pelenna Valley Male Voice Choir und dem Esslinger Liederkranz am Sa, 11.5., 19 Uhr in den Festsaal des CVJM, Kiesstr. 3-5 Eintritt frei, einfach zuhören und mitschwingen!