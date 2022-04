Samstagsmatinéen im Münster St. Paul

Foto: Felix Muntwiler

Am Samstag, 7. Mai 2022, 11.15 Uhr, beginnen im Münster St. Paul die Samstag-Vormittagskonzerte in diesem Jahr.

Das KAMMERORCHESTER ESSLINGEN unter der Leitung von Manuel Töws eröffnet die Reihe mit kammermusikalischen Werken zum Muttertag:

Johann Sebastian Bach, Adagio aus dem Violinkonzert in E-Dur, gespielt von Michelle Sammarco

Wolfgang Amadé Mozart, Symphonie A-Dur, 1.Satz

Gustav Mahler, Adagietto aus der 5. Symphonie mit der Harfistin Henrietta Fryer

Antonin Dvorak, 1, Satz aus der Streicherserenade E-Dur

Die nächst weiteren Konzerte sind:

Samstag, 14. Mai 2022

THE BEST OF BRASS – LUDWIGSBURGER BLECHBLÄSERQUINTETT

Festliche Bläsermusik von Johann Sebastian Bach, Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Samuel Scheidt, Jean François Michel, Duke Ellington, u.a.

Samstag, 21. Mai 2022

KAMMERCHOR DES THEODOR-HEUSS-GYMNASIUMS

Lili Track, Leitung

Chorwerke aus 4 Jahrhunderten

Samstag, 4. Juni 2022

VENI CREATOR SPIRITUS

Orgelmusik zum Pfingstfest von Samuel Scheidt, Nicolas de Grigny, Felix Muntwiler, u.a.

Felix Muntwiler, Orgel

Samstag, 11. Juni 2022

POSAUNENSPIELEREIEN

Werke von Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und Alexandre Guilmant

Michael Unger, Posaune, Felix Muntwiler, Orgel

Die Konzerte beginnen jeweils um 11.15 Uhr.