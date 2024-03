Saisonvorbereitung der Kanuten im Schwimmbad

Foto: Florian Leucht

Bekanntlich ist Kajak-Fahren eine recht wackelige Angelegenheit: Das Boot ist rank und schlank, und am meisten Spaß macht es, wenn man sich im tosenden Wildwasser zwischen Felsen und durch Wasserfälle nach unten stürzen kann.

Aber es ist auch klar, dass es dazu eine ganze Menge an Können, Kraft und Erfahrung braucht, wenn man nicht mit dem Boot kieloben und als Paddler kopfunter ausgespuckt werden möchte.

Und weil die Paddler wissen, dass man sich dieses Können am besten unter fachkundiger Anleitung und in ruhigen Gewässern erwerben kann, bietet die Kanuabteilung der SV1845 jeden Winter ein Eskimotier-Training im Schwimmbad an.

Die geprüften Übungsleiter unterweisen ihre Schülerinnen und Schüler anfangs in Grundlagen und später auch in Feinheiten der Bootsbeherrschung, dass diese auf die demnächst wieder anstehenden WW-Ausfahrten bestens vorbereitet sind. Für die Anfänger bedeutet das zunächst Wassergewöhnung, wo die Angst vor dem Umfallen und dem Unterwassersein abgebaut wird. Später wird Schritt um Schritt geübt, wie man das Boot mit synchroner Körper- und Paddelbewegung aus dem gekenterten Zustand wieder aufrichten kann – mindestens auf einer Seite, besser natürlich nach beiden Seiten. Und allen Teilnehmern haben das Ziel erreicht!

Und die Jugendlichen schafften es mit akrobatischer Bewegung sogar ohne Paddel das Wiederauffrichten ihres Bootes!

Im letzten Training bekamen die Rennsportler auch die Möglichkeit, sich in einem WW-Rennboot auszuprobieren – und alle waren erstaunt, wie einfach dies bei den besonders kippeligen Rennbooten auch gelingt.

Und so waren die Übungsleiter am Ende sehr erfreut, dass alle erfolgreich ihr Ziel erreicht haben: Der Sommer kann kommen!