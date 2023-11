Saisonstart U15 / Bezirksmeisterschaften Herren

Foto: Renger

Unsere von Hannes Renger trainierte U15 hat in der Tischtennis-Bezirksklasse einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. Aus den ersten vier Partien holten unsere Mannschaft drei Siege gegen den SV Nabern, die Wernauer SF und den SV Reudern. Lediglich gegen den SV Hardt gab es eine Niederlage. Zum Einsatz kamen bisher: Lasse Neumann-Häfelin, Philipp Schüle, Jonny Zöllner, Linus Neumann-Häfelin, Leo Bäßler und Aaron Zöllner.

Bei den am ersten November-Wochenende vom TSV Oberboihingen ausgetragenen Bezirksmeisterschaften waren vier RSK-Herren am Start. In der Konkurrenz der Herren B (bis 1650 QTTR-Punkte) belegte Christoph Schweizer nach einer knappen Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Bezirksmeister einen hervorragenden dritten Platz. Bei den Herren C (bis 1450 QTTR-Punkte) schaffte es Cyril Lebon immerhin ins Viertel-, Nico Müller sogar bis ins Halbfinale. Auch hier mussten sich beide dem späteren Turniersieger geschlagen geben. Gemeinsam mit Justin van de Port, der bei den Herren C leider in der Vorrunde ausschied, haben die vier Aktiven den TSV RSK bestens repräsentiert. Vielleicht schaffen wir es ja im nächsten Jahr, mit noch mehr Spielern und Spielerinnen dabei zu sein.