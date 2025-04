Saisoneröffnung der Paddler auf dem Neckar

Foto: Steffen Muczenski

Am vergangenen Sonntag waren die Esslinger Paddler der SV 1845 wieder erstmals gemeinsam unterwegs – zum Saisonstart hatten sie fast ein Heimspiel ausgesucht; Das letzte Stück Neckar, noch nicht für die großen Binnenschiffe schiffbar gemacht wurde. Dort findet man noch kleine Schwälle im Flußbett, dort rauscht und schäumt es auch noch. Zwar nicht gewaltig, aber doch so, dass man nass werden kann. In Wendlingen unterhalb vom Wehr geht es los, kurz danach die erste Schwelle im Fluss, danach unter der Brücke Wendlingen-Nord liegen einige Steine kurz unter der Oberfläche, und beim Fischerheim geht es nochmal über eine Stufe.Der Rest ist aber gemütliches Dahingleiten – was bei gutem Wetter auch viel Spaß machen kann und eine gute Gelegenheit bietet, sich gegenseitig über den vergangenen Winter zu erzählen und wie traurig das Leben ohne das regelmäßige Paddeltraining sein kann…

Daher sind jetzt alle hoch motiviert, die eingerosteten Knochen wieder zu aktivieren, Kraft und Ausdauer zu trainieren und sich dann auch auf anspruchsvolleren Gewässern zu bewähren!