Saisoneinstieg der Zweiten auch geglückt

Foto: Jochen Fuchs

Runde 1 der Kreisklasse zuhause gegen Kirchheim 3 konnte die Zweite unter’m Strich erfolgreich gestalten, so dass man mit einem knappen aber verdienten 4,5:3,5 über die Ziellinie ging – mehr wäre vielleicht möglich gewesen, andererseits hatte Esslingen aber auch hier und da Glück. Es fing mit dem Bonus an, dass Brett 8 der Gäste fehlte und Matthias Giese sich entspannt in die Zuschauerrolle versetzt sah. Kirchheim konnte jedoch an Brett 7 von Robert Schulz egalisieren, der einem massiven Rochadeangriff ausgesetzt war. Dafür legte Marc Klopfer, neu im Stamm der Zweiten, nach: “Es war ziemlich cool, nach 22 Zügen und noch 11 Minuten auf der Uhr, ein Remis abzulehnen und dann aufzudrehen …”, wie Kiebitz Giese kommentierte. Sören Hader (3) hatte ein Stück des erwähnten Glücks, dass sich sein Gegner in einem eigentlich ausgeglichen stehenden Bauernendspiel mit dem König verrannte und Hader das Feld überließ. Im Spiel von Jochen Fuchs (2), mit schwachem isoliertem Zentrumsdoppelbauern, aber aussichtsreicher halboffener f-Linie und Initiative, wäre mehr drin gewesen als ein Remis, aber er wickelte in ein Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern ab. Es verloren noch Guntram Doleschal (4) und Christian Dörfler (1), und beide ärgerten sich sehr darüber: ersterer hatte einen Minusbauern aber Initiative – allein es fehlte an Bedenkzeit! Dörfler, auch in einem Minusbauernendspiel, schaffte es nicht die Position zu halten. Da stand Franz Speicher (5) aber schon lange auf Gewinn: ein Taktik-Klassiker mit Einschlag im Rochaden-“Eselsohr” bescherte ihm erst einen Bauern, dann fiel der ganze Damenflügel. Sein Gegner hoffte bis zuletzt vergeblich auf ein Patt und spielte das Ding aus.