Saisonauftakt in der Jugend

Am kommenden Samstag beginnt im Jugendfußball die neue Saison. Den Anfang macht die BW Oberliga der C- Jugend mit unserer U15-Mannschaft.Insgesamt hat der FCE hat in der neuen Saison 6 Jungen- und 4 Mädchenmannschaften am Start sowie je eine Männer- und Frauenmannschaft. Die jüngsten Jungenmannschaften sind die zwei D- Jugendmannschaften U12 und U13. Die 4 weiteren Mannschaften, die für den Spielbetrieb gemeldet sind, sind die 2 C- Jugendmannschaften U14 und U15, die U17 B- und die U19 A-Jugendmannschaft. Bei den Mädchen stellt der FCE für die Saison 2020/21 eine E7-, eine D-, eine C-,und eine B- Jugend-, sowie eine Frauenmannschaft. Der FC Esslingen ist zudem der einzige Verein in Esslingen, der für alle Mädchen- und Frauen Fußball anbietet. Hier die letzten Vorbereitungsspiele der FCE- Mannschaften im Rückblick:

E- Juniorinnen: TSV Deizisau – FC Esslingen 12:8

D- Jugend U13: FCE – SSV Reutlingen 4:1

D- Jugend U12: FSV 08 Bissingen – FCE 2:4

D-Jugend U12/U13: FCE – SG Sonnenhof Großaspach 6:4

C- Jugend U14: FCE -SG Sonnenhof Großaspach 9:1

C- Jugend U15: FSV Waiblingen – FCE 2:2

C- Jugend U15: SG Sonnenhof Großaspach – FCE 1:0

B- Jugend U17 : FC Freiburg – FCE 0:5

B- Jugend U17 : FCE – SG Sonnenhof Großaspach U16 10:3

A- Jugend U19 : TSV Rottenburg – FCE 2:6

A- Jugend U19 : TSV Weilheim – FCE 1:4

Und hier die nächsten Spiele in der Vorschau:

Samstag, 05.09.20:

D- Jugend U12/U13: SV Vaihingen Allianz – FCE, 12.00 Uhr

C- Jugend U14: FSV Waiblingen -FCE, 14.00 Uhr

C- Jugend U15: 1. Punktspiel Oberliga BW FCE – 1.FC Heidenheim 1846, 14.00 Uhr, KR auf dem Zollberg

B- Jugend U17: FCE – SV Böblingen, 11.00 Uhr, Sportplatz Amselweg in Sirnau

Sonntag, 06.9.20:

A- Jugend U19 : VfL Nagold – FCE, 11.00 Uhr