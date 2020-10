RVE gewinnt den KSK Einer Cup

Der Ruderverein Esslingen nahm 03./04. Oktober an der 43. Nürtinger Ruderregatta teil. Die Nürtinger Regatta steht jedes Jahr beim Ruderverein fest im Kalender. Für die meisten Esslinger Ruderer war es der erste Wettkampf in diesem Jahr, die meisten Regatten wurden wegen SARS-CoV-2 abgesagt. Deswegen wurden von den Ruderern auch die strengen Hygienemaßnahmen der Regatta in Kauf genommen. So war zum Beispiel auf dem gesamten Regatta-Gelände Mund-Nasenbedeckung Pflicht und es waren keine Zuschauer erlaubt. Viele Anhänger des Esslinger Rudervereins konnten deshalb ihre Ruderer nicht wie gewohnt anfeuern. Die Stimmung war trotzdem sehr gut und die Esslinger Ruderer freuten sich, endlich wieder ihre Kräfte mit den Ruderern aus den anderen Vereinen messen zu können. Da konnte auch nicht der starke Regen am Samstagmorgen die Laune verderben. Gegen Nachmittag wurde das Wetter dann wieder schöner und am Abend schien sogar die Sonne. Mit der Sonne um die Wette strahlten dann auch die Esslinger Sieger. Am Samstag gewannen im Doppelzweier: Tom Polman und Mika Sigloch sowie Philip Henning und Jake Bickelmann-Esser. Im Einer gewannen: Tom Polman, Moritz Schupp, Timo Hummel und Jakob Holl. Am Sonntag begann der Tag schon mit schönem Wetter und die Esslinger Ruderer setzten ihre Siegesserie fort. Im Zweier gewannen ihre Rennen: Lukas Rehe und Jurek Sauter. Im Einer gewannen Philipp Henning, Jakob Holl, Justus Schöckle und Felix Bandl.

In weiteren 14 Rennen konnten sich die Ruderinnen und Ruderer über zweite Plätze freuen.

Am Ende der Veranstaltung wurden nun die Punkte für die Platzierungen der Einer zusammengezählt. In der Gesamtabrechnung landeten die Ruderer aus Esslingen auf dem ersten Platz. So durften sich die gesamte Rennrudermannschaft mit ihrem Trainer Stephan Schrade dann über den Gewinn des KSK-EINER-CUP ́s und dem damit verbundenen Gewinn eines neuen Skull- Paares freuen.