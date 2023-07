Ruheplatz – Kirche beim Schwörfest

Foto: Cornelia Krause

Es gibt sie: Die Oasen in der Stadt. Ein offener Kirchenraum, in den du dich bei Hitze und bei Regen retten kannst. Ein Augenblick, in dem du zu dir zurückfindest. Ein Moment, in dem dein Durst gestillt ist und die Ströme wieder fließen.

In der Bibel heißt dieser Ort zum Beispiel „Ruheplatz am Wasser“ (Psalm 23,2). Auf der Maille wird am 8. und 9. Juli während des Schwörfestes etwas davon zu finden sein: Sitzsäcke laden dazu ein, sich auszuruhen. Segen umhüllt dich mit Frieden und Gutem. Wasser erquickt Leib und Seele. Gelegenheiten zum Gespräch und zur Begegnung gibt es allemal.

Zum ersten Mal sind alle Kirchen gemeinsam mit einem Platz auf der Maille vertreten. Besuchen Sie uns! Pastoralreferent Raphael Maier (Cityseelsorge) und Pfarrerin Cornelia Krause (Kloster für die Stadt) und Team.