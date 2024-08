Rückkehr auf Marktplatz

Foto: Ines Rudel

Fast zwei Monate verbannt, jetzt wieder zurück: Der Esslinger Wochenmarkt ist in dieser Woche wieder auf den Marktplatz zurückgekehrt. Im Juli und August war er aufgrund vieler Veranstaltungen auf dem Marktplatz in die Bahnhofstraße verlegt worden. Der Markt ist zu den gewohnten Markttagen Mittwoch und Samstag von 7 bis 12.30 Uhr geöffnet. Rund 40 Stände laden zum Einkaufen ein. Angeboten werden Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch, Backwaren, Eier, Blumen und vieles mehr. Darüber hinaus finden in Esslingen an zwei weiteren Standorten Wochenmärkte statt: in Oberesslingen auf dem Wäsemle-Platz jeden Donnerstag von 7 bis 11 Uhr und in der Ortsmitte von Hegensberg donnerstags von 8 bis 12 Uhr. (jmf)