Rückblick und Ausblick

Was waren die Arbeitsthemen der BUND Bezirksgruppe Esslingen im Jahr 2024? Wie schon bisher haben unsere Aktiven wieder zu vielen Themen des Umwelt- und Naturschutzes informiert, von nachhaltiger Landwirtschaft über Nisthilfen für Gartentiere und die Gefahren der Stadt-Hitze bis hin zur Zukunft des Busverkehrs in Esslingen – um nur vier Beispiele herauszugreifen.

Zu diesen und vielen weiteren Themen haben wir Aufsätze veröffentlicht, Kontakte geknüpft, Beratungen durchgeführt sowie Behördentermine wahrgenommen. Als Beitrag zum praktischen Naturschutz bewirtschaften wir außerdem ein Wiesengrundstück nach ökologischen Gesichtspunkten. Um eine wirkliche Energiewende auch hier im Umfeld von Esslingen voranzubringen, haben wir uns bei der Kommunalen Wärmeplanung mit Nachfragen und Vorschlägen eingebracht.

Ein herber Rückschlag war für uns, dass der von uns mit organisierte Volksantrag “Ländle leben lassen” vom baden-württembergischen Landtag mit breiter Mehrheit abgelehnt wurde. Dabei war unser Ziel, zusammen mit vielen weiteren Verbänden, den zerstörerischen Flächenfraß hier bei uns endlich etwas einzudämmen. Aber – dafür gibt es offenbar immer noch keine politische Mehrheit, trotz der großen Probleme. Wir werden also weiter dranbleiben müssen an diesem für unsere Zukunft so wichtigen Thema!

Einen Erfolg konnten wir dagegen verzeichnen bei unserem Engagement für den Erhalt des Oberleitungssystems im Esslinger Stadtbusverkehr. Der Esslinger Gemeinderat hat im Dezember nach langem Hin und Her beschlossen, dass dieses System weiter ausgebaut und dann mit noch weiteren, “hybriden” Batterie-Oberleitungsbussen schnell und umfassend zur Entlastung bei Lärm und Abgasen beitragen kann. Außerdem trägt es zum ganz wesentlich zum Klimaschutz bei, und im Vergleich zu schweren Akku-Bussen schont es die Straßen in unserer Stadt.

Allen unseren Mitgliedern, Freunden und Förderern danken wir für ihre Unterstützung und wünschen ein gutes neues Jahr!