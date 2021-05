Rückblick: Osterweg der 3. Klasse

Foto: Radisch

Auch wenn das Osterfest schon einige Zeit zurück liegt… Die Klasse 3 der Freien Evangelischen Schule Esslingen und ihre Lehrerin berichten über den Osterweg an der FES Esslingen:

Das 2. Ostern mit Corona stand vor der Tür und das bedeutete, dass es wieder keinen Ausflug in den Ostergarten für die Grundschüler unserer Schule gab. Dies hat die Klasse 3 nicht gehindert, einen eigenen Osterweg auf die Beine zu stellen. An jeder Station wurde eine Szene der Ostergeschichte dargestellt und mit einem Textausdruck erklärt. Für manche Stationen wurden sogar Audio-Aufnahmen gemacht, die man über iPads anhören konnte. Beim triumphierenden und festlichen Einzug unseres Herrn Jesus haben bei der ersten Aufnahme alle laut und fröhlich gejubelt. Die Aufnahme mit Menschen, die die Kreuzigung von Jesus wünschten, ist allen viel schwerer gefallen und hat einige Kinder ziemlich nachdenklich gemacht.

Stoffreste für den Palmsonntag, ein gebastelter Esel, Pappe für das Grab und Playmobilfiguren wurden an den unterschiedlichen Stationen eingesetzt. Mit Kreativität und Engagement der Kinder bekam der Weg mit jedem Tag mehr Farbe und Form. In jeder Gruppe wurde eine passende Frage für die jeweilige Station überlegt und aufgeschrieben. Es sollte dem zukünftigen Besucher schließlich nicht langweilig werden. Die letzte Aufnahme vom Auferstehungslied „Du bist mächtig“ hat alle wieder fröhlich und dankbar gestimmt.

Am letzten Schultag vor den Osterferien war es dann soweit. Der Kunstraum öffnete seine Tür für eine Ausstellung der etwas anderen Art. Leider durften die verschiedenen Klassen nur einzeln und mit Abstand durch den kleineren Osterweg laufen. Es war trotzdem für alle Beteiligten eine sehr bereichernde Erfahrung. Die Grundschülerinnen und Grundschüler der FES durften mit der wunderbaren Nachricht der Auferstehung in die Osterferien starten. Diese Freude hält jetzt an Pfingsten immer noch an 🙂

Infos zur Freien Evangelischen Schule Esslingen: www.fes-esslingen.de