Foto: (Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit)

Zwar fand im Jahre 2021 keine ES-putzt-Aktion statt. Dafür startete Ende März eine RSKN-putzt-Aktion.

Initiiert wurde dies von ein paar jungen Familien aus Rüdern, denen aufgefallen war, dass mit dem zunehmenden Aufenthalt von Menschen im Freien auch sehr viel Müll in der Landschaft hinterlassen wird. Um darauf Aufmerksam zu machen wurde der Bürgerausschuss RSKN angefragt, ob er nicht Eimer, Säcke und Zangen organisieren könnte.

Dies wurde dann in Kooperation mit dem Grünflächenamt der Stadt Esslingen umgesetzt.

Und so gingen Corona konform, verteilt auf mehrere Tage immer wieder Kleingruppen oder Familien beim spazieren gehen mit Eimer und Zange bewaffnet umher, um den liegen gelassenen Müll von Anderen einzusammeln. Da das Sammeln über mehrere Tage verteilt passierte, musste der Müll an einem Platz zwischengelagert werden, bis ihn die Mitarbeiter des Grünflächenamtes abholten. Diesen Platz fanden wir am Gemeindezentrum von St. Katharina. Dort durften die Müllsäcke bis zur Abholung gelagert werden. Dafür ein herzliches Dankeschön.

Das Ergebnis der RSKN- putzt light kann sich sehen lassen: Es wurden 14 volle Säcke gesammelt, sowie ein Eimer Glas und ein wenig Metallschrott – Dank der vielen, vor allem kleinen Helfer, die mit Feuereifer dabei waren.

Trotzdem bleibt es ein eigentlich sehr trauriges Ergebnis, wen so viel Müll in der freien Landschaft herum liegt. Im Namen aller die bei der Aktion dabei waren, würden wir uns für die Zukunft wünschen, dass Müll jeglicher Art auch wieder mit nach Hause genommen wird um ihn dort zu entsorgen.