RSK II lässt zu viele Torchancen liegen

Bei bestem Fußballwetter trafen sich der RSK II und der VFB Oberesslingen II auf der Katharinenlinde. Der RSK II überraschte den VFB Oberesslingen II mit einem aggressiven Angriffsfußball. Nach nur 18 Sekunden nach Anpfiff fiel das 1:0 für den RSK II. Nach Balleroberung im Mittelfeld, wenigen Kontakten und einer herrlichen Flanke von der linken Seite, stand Tom Grüner ohne bedrängt zu werden vor dem Tor und machte das 1:0. Aber der RSK II hört nicht auf mit dem aggressiven Angriffsfußball und erarbeitet sich weiter 100 prozentige Torchancen. Nach einem Foul an der Strafraumgrenze, verwandelt Martin Buchta zum 2:0. Nach 35 min dann der Anschlusstreffer der Gäste. Leider war der Ball vom VFB direkt durch das Zentrum unseres Mittelfeld durch gerutscht und der Stürmer stand alleine vorm Torwart, der chancenlos war. Danach verlor die Heimmannschaft die Ordnung und kurz vor der Halbzeit kam der Ausgleichstreffer. Der Ausgleichstreffer fiel über die rechte Seite mit einem Kopfballtor. Damit gingen die beiden Mannschaft in die Halbzeit Pause.Nach der Halbzeit Pause, war es ein offener Schlagabtausch da beide Mannschaften unbedingt den Sieg erspielen wollten. Die Chancen standen deutlich mehr auf der Seite vom RSK II, aber der könnte den Sack immer noch nicht zu machen trotz einiger 100 prozentiger Torchancen. Die Mannschaft von Oberesslingen packte eine entsprechende Härte aus, die leider zu einigen Verletzumgen führten. Trotzdem kämpfte die Mannschaft vom Berg weiter. Durch einen langen Ball vom Oberesslingen hinter die Viererkette kam die Gäste zu ihrer nächsten Torchance. Diese verwandelten sie eiskalt zum 2:3! Dabei verletzte sich dritte der Torwart des RSK II über dem Auge, so dass er auch ausgewechselt werden musste Für ihn kam Co Trainer Michael Malewski zu seinem Debüt in der laufenden Saison. Der Schiedsrichter ließ wegen der zahlreichen Unterbrechungen ca. 10min nachpielen. Der RSK versuchte alles um den Ausgleichstreffer noch zu erzielen. In der 98 min. hatte Stephan Denziger die Großchance auf dem Fuß, die aber leider nicht erfolgreich war. Nach 100 min beemdete der Pfiff des Schiedsrichter das Spiel. Der VFB Oberesslingen II ging als Sieger vom Platz. Trotz der vergeben Torchancen war es ein ordentliches Match das Lust auf mehr macht. Dank des aggressiven Angriffsfußball und eines motiierten Teams.