Rose oder kleines Bier?

Foto: Mathias Schumacher

Als Willkommensgruß eignen sich für unterschiedliche Sängerinnen und Sänger sehr unterschiedliche Dinge. Während traditionell neue Sängerinnen mit einer floralen Botschaft begrüßt werden, freut sich mancher Tenor oder Bass eher über eines kühles Bier.

Der Vorstand des Esslinger Liederkranzes ist in dieser Hinsicht flexibel, sodass sich jeder gleich von Anfang an willkommen fühlt. Besonders gefreut hat uns, dass einige Neueinsteiger/-innen, die erst zu Beginn des Jahres zu uns gestpßen waren, jetzt auf der Konzertreise nach Neath auch dabeisein und mitsingen konnten, Ein schöner Anlass zum Einstieg in den traditionsreichsten Chor Esslingens.

Gemeinsam mit den Penella Valley Male Voice choir gestaltete der Esslinger Liederkranz ein Konzert in der Kirche St. Thomas sowie einen anglikanischen Gottesdienst. Musik im gepäck zu haben, bedeutet immer, einen Schatz zu teilen. So war die Zusammenarbeit mit dem lokalen Männerchor aus Neath spannend und kurzweilig zugleich. Nicht nur in den Konzerten, sondern auch an gemeinsamen Abenden sangen, Solisten, Quartette und größere Ensemble gemeinsam. Wie inspirierend und välkerverständigend!

Wer Lust hat, am nächsten Dienstagabend zu schnuppern, ist herzlich eingeladen. Kontakt : 0711 80 64 019, sbb@sbb.musik.de