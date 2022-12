Rorate-Gottesdienst und Bußfeiern

Foto: Team Öffentlichkeitsarbeit.

Rorate-Gottesdienste sind Eucharistiefeiern, die im Advent frühmorgens vor Sonnenaufgang gefeiert werden. Wir treffen uns zur ungewohnten Zeit jeweils an den Donnerstagen im Advent um 6:00 Uhr früh im Münster St. Paul Esslingen im Chorraum bei stimmungsvollem Kerzenlicht. Eine Vielzahl von Lichtern erleuchtet die Kirche und gibt ihr eine ganz besondere Atmosphäre.

„Rorate“ heißt auf Deutsch „Tauet“. Es ist das erste Wort der biblischen Bitte aus dem Propheten Jesaja: „Tauet, Himmel, den gerechten, Wolken, regnet ihn herab“. Mit ihm erflehte das jüdische Volk in biblischer Zeit das Kommen des Messias. Im Gottesdienst teilen wir unsere Erwartung, dass das Licht des Kindes von Bethlehem auch in diesem Jahr das Dunkel in der Welt erleuchtet.

Die Rorate-Gottesdienste finden in St. Paul nochmals am 22. Dezember 2022 um 06.00 Uhr früh.

Der Advent lädt uns ein, uns für die Ankunft Gottes in unserer Welt, im eigenen Leben vorzubereiten. Gelegenheit dazu bieten in besonderer Weise unsere Bußfeiern: Innehalten, das Leben bedenken, Gott alles entgegenhalten, was der Heilung oder der Versöhnung bedarf – und Sein heilsames Wort hören und empfangen dürfen, dazu laden wir ein am

Samstag, 17. Dezember um 18.00 Uhr in St. Albertus Magnus

Sonntag, 18. Dezember um 18.30 Uhr in St. Paul

In diesen Gottesdiensten ist die Bußfeier mit der Eucharistiefeier verbunden. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, sich auch persönlich Versöhnung oder einen Segen zusprechen zu lassen.