Rogate – Betet!

Foto: Ben White, unsplash

Es gibt über 50 Arten zu beten. Man kann beten, ohne an Gott zu glauben. Man kann beten ohne Worte. Man kann laut oder leise, gemeinsam oder alleine, mit Liedern und Seufzern, am Tisch, im Wald, im Bus und im Bett beten. Es gibt keine Situation im Leben, die nicht dafür geeignet wäre, mit sich selbst und mit Gott in Kontakt zu kommen. Der Sonntag Rogate will zum Gebet ermutigen. Durch das Gebet finden Sie mitten in Ihrem Alltag Momente der Kraft und der Aufmerksamkeit. Das Gebet steht unter der Verheißung des Wochenspruchs: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“ In der Südkirche, Spitalsteige 3, wird an diesem Sonntag um 9:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Die Leitung liegt bei Pfarrerin Cornelia Krause.