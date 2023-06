Rituale, Rituale

Foto: Priscilla du Preez / unsplash

Jede Familie und jeder Mensch hat Rituale: Das Klingelzeichen an der Tür. Der Podcast in der U-Bahn. Die letzte halbe Stunde des Tages. Rituale rühren an die Geheimnisse der Existenz. Wie jemand Geburtstag feiert, was eine als Kind an Weihnachten und Ostern erlebte, wie Menschen sich gemeinsam an den Tisch setzen – das alles sagt etwas über uns aus. Wo können Rituale uns im Alltag unterstützen und durch das Jahr begleiten? Wofür brauchen wir sie – und welche haben wir als einengend und schwierig erlebt? Was wollen wir unseren Kindern weitergeben?

Vortrag mit Gelegenheiten zum Austausch am Montag, 26.06., 19:00 – 21:15 Uhr in der Ökumenischen Familienbildungsstätte Esslingen (FBS), Berliner Straße 27. Mit Cornelia Krause, Pfarrerin, Begleiterin geistlicher Übungen. Anmeldung online unter www.fbs-esslingen.de.