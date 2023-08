Foto: Kirchengemeinde

Herzliche Einladung zum Gottesdienst und zur Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag, 27. August in St. Josef. (Barbarossastr. 51). Das Thema des Gottesdienstes heißt „Respekt“. Jemand steigt mit dem Rollator in den Linienbus ein, und keiner macht Platz. Solche lieblosen Erfahrungen und Beobachtungen im Alltag machen wir immer wieder. Ist es schlimmer geworden? Was brauchen wir, um respektvoll miteinander umzugehen? Wie kann der christliche Glaube Orientierung und Halt geben? Darum geht es im Gottesdienst. Er wird gestaltet von Pfarrer Christoph Schweizer, Diakon Bruno Franken und Aktiven des Krankenpflegevereins. Der Gottesdienst beginnt um 10:30 Uhr in St. Josef.

Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Verein ein zu Imbiss und Gesprächen.

Von ca. 12 bis 12:45 Uhr ist dann in der Kirche die jährliche Mitgliederversammlung des Krankenpflegevereines, mit Vorstandsbericht, Nachwahl eines Vorstandsmitglieds, Kassenbericht, Bericht der Rechnungsprüferin,

Entlastung von Rechnerin und Vorstand und Bericht der Einsatzleitung Barbara Schmid. Mitglieder und Interessierte sind dazu herzlich eingeladen.

Christoph Schweizer und Christof Rohrhirsch für den Vereinsvorstand