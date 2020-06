ReparaturCafé – denn kaputt ist keine Antwort!

Am Samstag, dem 16. Mai ist das Esslinger ReparaturCafé wieder im ZAK zu Gast. Regelmässig alle zwei Monate am jeweils dritten Samstag im Monat können hier von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter dem Motto »Kaputt ist keine Antwort!« Dinge aller Art repariert werden. Ob Kleidung, Elektrogeräte oder andere Gebrauchsgegenstände – das ReparaturCafé bietet neben dem nötigen Werkzeug auch Materialien, Tips und tatkräftige Hilfe um defekten Dingen aller Art ein zweites Leben einzuhauchen. Mit Hilfe der freiwilligen Reparatur-Spezialistinnen und -Spezialisten ist die erste Hemmschwelle vor dem Ansetzen von Schraubendreher, Lötkolben oder Schneiderschere schnell überwunden und schon bald folgt die Erkenntnis: Kaputt muss nicht das Ende sein, und so kompliziert ist das Reparieren ja gar nicht! So lassen sich Rohstoffe, Ressourcen und nicht zuletzt auch Geld sparen, man hilft oder lässt sich helfen, lernt immer etwas dazu, trifft nette Menschen oder trinkt einfach nur einen Kaffee. Für die Leckereien an der Cafétheke kooperiert das ReparaturCafé mit foodsharing Esslingen, einer ebenfalls freiwilligen Organisation die Lebensmittel vor dem Wegwerfen rettet. Termin: 16. Mai 2020, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr, im ZAK – Zentrum für Arbeit und Kommunikation, Franziskanergasse 7, beim Blarerplatz. Die Teilnahme am ReparaturCafé ist übrigens vollkommen kostenlos, die ehrenamtlichen Veranstalterinnen und Helfer freuen sich aber über Spenden. Auch Werkzeugspenden werden gerne angenommen. Kontaktadresse: info@reparaturcafe-esslingen.de