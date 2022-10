Rent-A-Band am 26.11. und 04.12. – Jetzt anmelden!

Foto: Markus Tauchmann

Nach dem tollen Start von Rent-A-Band in der vergangenen Adventszeit wollen wir auch in diesem Jahr an zwei Sonntagnachmittagen unsere Mitglieder und unsere Musikfreunde mit weihnachtlichen Klängen erfreuen. Unter dem Motto „Den MVW in der Adventszeit im eigenen Vorgarten erleben!“ haben alle Musikbegeisterten die Möglichkeit, die MVW-Musiker zu sich nach Hause zu holen. Wir spielen für Sie an Ihrem Wunschplatz – vorwiegend in Wäldenbronn, aber auch in der näheren Umgebung. Im Gegenzug freuen wir uns über ein „heißes Getränk“ und weihnachtliches Gebäck, garniert mit einer kleinen Spende.

Melden Sie sich unter rent-a-band@mv-w.de oder Tel. 0163 466 2767.

Am Samstag, 12.11. heisst es um 18:00 Uhr „Bühne frei“ in der Aula der FH Esslingen in der Flandernstraße 101. Saalöffnung: 17:00 Uhr.

Zu hören werden unsere Jugendgruppen Bläserbande und Jugendorchester, sowie das im Sommer gegründete Projektorchester FlashBack sein, mit dem es uns gelungen ist zahlreiche neue Musiker für unser Orchester zu gewinnen.

Ebenfalls an diesem Abend verabschieden wir unseren Dirigenten Alexander Theiler, der sich nach 10 erfolgreichen Jahren als Leiter des Orchesters neu orientieren wird.

Karten gibts im Vorverkauf bei allen MVW-MusikerInnen, bei der Bären-Apotheke und online unter www.mv-w.de

Wir freuen uns auf Ihren / Euren Besuch!!!

Alle Termine im Überblick:

14.10.2022 | 20:00 Uhr | Probe des Projektorchesters „Flash<Back“ | TSV-W-Clubheim, Barbarossastraße 41

12.11.2022 | 18:00 Uhr | MVW-Konzert „Flash<Back“ | Aula FH ES, Flandernstraße 101

26.11. und 04.12.22 | 14:00 – 17:30 Uhr | Rent-A-Band

05.02.2023 | 11:00 Uhr | 6. Musikalischer Frühschoppen | Hohenkreuzhalle

19.03.2023 | 10:30 Uhr | Hauptversammlung und Ehrungsmatinée | Kelter TeamWerk

26.03.2023 | 15:00 Uhr | Hits & Kids – Musikcafé des MVW | Hohenkreuzhalle