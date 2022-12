Rent-A-Band 2022 – Wir sagen Dankeschön | Nachruf

Foto: Uwe Eberspächer

Rent-A-Band (Fortsetzung)

Nach gelungenem Start in der Wiflingshauser Straße ging es „runter in die Stadt“. Halbhoch über der Ebershaldenstraße ging’s weiter bei der Hausgemeinschaft um Gastgeberin Sabine Voßkühler. Zahlreiche Mitbewohner und Nachbarn, darunter auch unser Konzertmoderator Cornelius Hauptmann, hatten sich bei Heißgetränken und selbstgebackenen Kuchen eingefunden und hatten sichtlich Spaß an der Weihnachtlichen Unterhaltung. Gerne wurden die Leckereien mit den Musikern geteilt und genossen. Wir sagen herzlichen Dank!!!

Zum Abschluss von Rent-A-Band ging es dann wieder in Esslingens „Hohen Norden“. Markus Tauchmanns Bienen- und Schafswiese war bereits gut besucht als die Musiker eintrafen und schnell hatte man sich „am Hang“ aufgestellt. Denn der Sonnenuntergang wurde durch die einsetzende Dämmerung angekündigt. Unser Gastgeber Markus hatte bereits Glühwein und Punsch, sowie selbstgemachte Gulaschsuppe vorbereitet und alles fand dankbare Abnehmer, nachdem das weihnachtliche Feld-, Wald- und Wiesenkonzert erfolgreich beendet war. Auch leckere Crepes fehlten nicht im Angebot und so klang Rent-A-Band bei Einbruch der Dunkelheit langsam aus. Auch hier sagen wir vielen Dank für alles!!!

Der Musikverein trauert um sein langjähriges Ehrenmitglied Franz Zimmermann.

Am 21. November ist unser Ehrenmitglied Franz Zimmermann nach schwerer Krankheit verstorben. Franz Zimmermann trat 1962 dem Musikverein bei und spielte viele Jahre Klarinette im Orchester. Als Kassenprüfer war er seit den 1970-er Jahren bis 2013 für die Finanzprüfungen im Verein zuständig. 2002 erhielt Franz Zimmermann für 40 Jahre Vereinstreue die goldene Vereinsehrennadel, zu seinem 50-jährigen Jubiläum wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft des Musikvereins verliehen und in diesem Jahr stand die Auszeichnung für 60 Jahre Mitgliedschaft an, die wir ihm leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr überbringen konnten.

Unsere Gedanken sind bei der Familie Zimmermann.