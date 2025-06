Renaturierung am Hainbach in Kennenburg

Foto: Gudrun Schmiedel

In einer etwa 2-stündigen Besichtigung erläutert uns Sascha Arnold, der Vertreter des zuständigen Grünflächenamts, die Renaturierungsmaßnahmen am Hainbach zusammen mit Ralf Hilzinger, NABU. Im Bereich Kennenburg hat die Stadt Esslingen umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen am Hainbach begonnen. Damit soll gewährleistet werden, dass wildlebende Tiere und Pflanzen die Landschaft und Siedlungen durchwandern können, wie es die gesetzliche Biotopverbundplanung vorsieht.

Die Exkursion findet am Freitag, 27. Juni 2025, um 17:30 Uhr statt.

Treffpunkt ist die Haltestelle Kennenburg Geriatrisches Zentrum, Linie 108

Anfahrt öffentlich z.B. mit Bus 108 ab ZOB Esslingen 17.17 Uhr.