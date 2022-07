Reitturnier des Reit-und Fahrvereins Esslingen

Foto: Steffi Jacobi

Endlich ist es wieder soweit. Am Samstag, den 9.7. und Sonntag den 10.7. findet auf der Reitanlage am Jägerhaus, ein Reitturnier statt. Geboten werden mehrere Springprüfungen, angefangen vom Springreiterwettbewerb, für die Einsteiger in den Springsport bis zu Prüfungen der Klasse L mit Stechen. Für die jüngsten Teilnehmer ist der Sonntagmittag reserviert, dort findet ab 13.30 Uhr ein Reiterwettbewerb und eine Führzügelprüfung statt. Ab 16Uhr am Sonntag gibt es zum Abschluss des Turniers noch 2 Springprüfungen der Kl. L. Der Startschuss ist am Samstag um 11 Uhr mit einer Stilspringprüfung Kl A*. Am Sonntag reitet der/die erste StarterIn der Springpferdeprüfung A**um 10 Uhr in den Parcours. Kommen Sie vorbei und tauchen Sie in die Turnieratmosphäre ein. Es gibt natürlich auch kulinarische Köstlichkeiten , Kaffee und Kuchen, Waffeln, Früchtebecher uvm. Der RFV Esslingen freut sich über Ihren Besuch.