Reinschnuppern beim Bündnis Esslingen aufs Rad

Foto: Petra Schulz VCD e.V. Esslingen

„Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf“ fragen sich, frei nach Jan Böhmermann, viele Esslinger*innen, wenn sie z.B. am westlichen Ende der Fahrradstraße Hindenburgstraße auf den sogenannten „Schutzstreifen“ am Altstadtring einbiegen. Warum gibt es zwischen dem Bahnhof Zell und der Adenauerbrücke ausschließlich Bahnunterführungen mit Treppen?

Welche ganz konkreten Lösungsmöglichkeiten gibt es für Lückenschlüsse und für die Beseitigung von Gefahrenstellen im Esslinger Radnetz? Wo können Radverbindungen zeitsparend und sicher verlaufen? Wo sollte Raddurchgangsverkehr vom Fußverkehr getrennt geführt werden, weil sich aktuell dort diese beiden wichtigen Verkehrsarten gegenseitig stören? Wo plant gerade die Stadt Verkehrsführungen neu und funktioniert das so auch für ein zwölfjähriges Kind auf dem Rad? Beim Bündnis Esslingen aufs Rad suchen und diskutieren Esslinger*innen gemeinsam ganz konkret gute Lösungen für mehr und sicheren Radverkehr. Herzliche Einladung zum offenen Treffen vom Bündnis Esslingen aufs Rad! Wir treffen uns ca. 1x im Monat. Das nächste Mal am Dienstag den 28.3.2023 um 18:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt, Weilstr. 8, 73734 Esslingen. Auskunft unter info@vcd-esslingen.de

Als VCD e.V. Esslingen setzen wir uns ehrenamtlich für ein zukunftsfähiges Mobilitätsangebot ein. Ein sicheres und zeitsparendes Radnetz ist dabei ein wichtiger Baustein, neben gutem öffentlichem Verkehr, attraktiven Fußverbindungen und einem flächendeckenden Carsharing-Angebot. Alle Menschen sollen an Mobilität teilhaben können, unabhängig von körperlichen Einschränkungen und ihrer finanziellen Situation. Zusätzlich gewinnen wir ganz nebenbei ein schöneres und klimaverträglicheres Esslingen, mit mehr Platz für Grün und gutes Leben.