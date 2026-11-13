“Reden wir drüber” auf dem Esslinger Wochenmarkt

Foto: © Tobias Koch

Die politischen Entwicklungen der vergangenen Monate beschäftigen viele Menschen. Wirtschaftliche Herausforderungen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, internationale Krisen, Fragen der Energiepolitik sowie die Zukunft Deutschlands und der Region – in diesen bewegten Zeiten ist der Gesprächsstoff groß. Umso wichtiger ist es, immer wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und unterschiedliche Sichtweisen auszutauschen.

Vor diesem Hintergrund hat der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Esslingen, Dr. David Preisendanz, seine neue Veranstaltungsreihe „Reden wir drüber!“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit den CDU-Verbänden vor Ort möchte er Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit bieten, aktuelle politische Themen zu diskutieren, Fragen zu stellen und ihre persönlichen Anliegen einzubringen.

„Mir geht es bei ‚Reden wir drüber!‘ vor allem darum, persönlich und ganz unkompliziert mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Dabei möchte ich nicht nur über politische Entscheidungen informieren, sondern vor allem zuhören und erfahren, was sie beschäftigt“, so Preisendanz.

Die nächste Station der Veranstaltungsreihe ist der Esslinger Wochenmarkt am Samstag, 21. November 2026. Gemeinsam mit der CDU Esslingen und der Jungen Union Esslingen wird der Abgeordnete ab 10 Uhr an einem Stand am Schelztorturm in der Bahnhofstraße für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen.