Rechtliche Betreuung: Aufgabenkreis Vermögen

Die Betreuungsvereine in Esslingen veranstalten am Montag, den 10.Januar, um 18 Uhr einen Informationsabend als Online-Veranstaltung über den Aufgabenkreis „Vermögenssorge“. Diese Veranstaltung richtet sich an ehrenamtliche Betreuer, Bevollmächtigte und Angehörige. Was gehört zum Bereich Vermögenssorge? Welche Genehmigungspflichten sind beim Betreuungsgericht einzuhalten? Welche Aufwandsentschädigung steht den ehrenamtlichen Betreuern zu? Wie verhält es sich mit der Haftung bei Vermögensschäden?

Die Veranstaltung findet als Online-Veranstaltung statt! Daher ist eine telefonische Voranmeldung unbedingt erforderlich! Sie erhalten dann Informationen über den Onlinezugang. Anmeldungen bitte unter der Tel. 0711 882 409 10 des Verein für Betreuungen e.V. bis spätestens Montag 10.1. um 14 Uhr.