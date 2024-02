Reben-Schnittkurs

Foto: Foto: e

Für alle Interessierten Jungwinzer und jung gebliebene Winzer oder Besitzer von Weinreben im Hausgarten bieten wir am Samstag, 10.02.2024 um 13.30 Uhr einen Rebenschnittkurs an. Wir treffen uns dazu am Hotel Kelter auf der Neckarhalte (Kreuzung Rüderner Strasse und Kelterstrasse).

Schnittkurs für Einsteiger:innen

Wer gerne mal die Grundlagen eines Obstbaum-Schnittes in gemütlicher Runde erlernen möchte, ist herzlich eingeladen am Samstag, 17.02.2024 um 13.30 Uhr. Wir treffen uns an unserem Vereinsgarten OGV RSKN im Spitalwaldweg. Von Rüdern kommend dem Spitalwaldweg folgen in Richtung Neckarhalde. Wer mag darf auch gerne eine Garten- oder Astschere mitbringen. Dann kann das Erlernte gleich praktisch angewendet werden.

Sammelstelle für Schnittgut von Obstbäumen

Schnittgut von Obstbäumen kann am Samstag, 17.02.2024 von 10-15 Uhr am Parkplatz beim Schelztorgymnasium in der Barbarossastrasse (Esslinger-Norden) abgegeben werden. Bitte keinen Müll oder Abfall anliefern oder vorab hinwerfen. Damit würde diese tolle Aktion nur geschädigt und hätte keine Chance auf Wiederholung. Gemeinsam mit der Fa. Haug freuen wir uns auf jede Menge Schnittgut und wer Lust auf ein zeitlich begrenztes Ehrenamts-Projekt (Annahme Schnittgut oder Säubern des Platzes am Ende) hat, darf sich gerne unter 015258903516 melden oder Mail: info@ogv-rskn.de melden.