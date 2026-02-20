Reben-Schnittkurs

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Winterzeit ist Schnittkurszeit. Vielleicht haben Sie bei sich zu Hause an der Hauswand einen Rebstock oder sie fragen sich, wie die Weinstöcke in den Weinbergen geschnitten werden? Vor dem Winterschnitt präsentiert sich ein Weinstock idealerweise als ein kräftiges Stammgerüst, aus dem Unmengen langer und verbogener Vorjahrestriebe gewachsen sind. Doch was ist jetzt zu tun? Für alle Interessierten Jungwinzer und jung gebliebene Winzer oder Besitzer von Weinreben im Hausgarten bieten wir am Samstag, 21. Februar 2026 um 13.30 Uhr einen Rebenschnittkurs an. Wir treffen uns dazu am Hotel Kelter auf der Neckarhalde (Kreuzung Rüderner Strasse und Kelterstrasse). Von dort laufen wir zum Weinberg, wo die Schnittunterweisung stattfinden wird.