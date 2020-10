Raumluftvolumen und Lüftung ermöglichen Chorproben

Kinderchorproben in der Hohenkreuzhalle: Geht das angesichts der verschärften Corona-Situation? Es geht! Und wir wissen, was wir tun! Beim Chorsingenwerden von jedem Sänger|in mit jedem Ton winzige Tröpfchen (Aerosole) abgesondert, die so leicht sind, dass sie im Freien ebenso wie in geschlossenen Räumen über längere Zeit in der Luft schweben. Bei Chorproben In geschlossenen Räumen mit niedrigen Decken und wenig Luftbewegungen bilden sich nach relativ kurzer Zeit (10 – 20 Minuten) unsichtbare Aerosolwolken, die, falls sie mit einer ausreichend großen Virenlast kontaminiert sind, aus einer Chorprobe ein Superspreading -Ereignis machen können. Beim Singen im Freien werden die ausgestoßenen Aerosolwölkchen durch das riesige Luftvolumen der Atmosphäre sehr stark verdünnt, zusätzlich verflüchtigen sie durch Luftbewegungen. Der Schutz vor Ansteckungen während der kalten Jahreszeit wird also umso besser gelingen, je mehr das Singen in der Hohenkreuzhalle dem Singen im Freien angenähert werden kann: Wir haben momentan 15 Kinder im Chor. Die Hohenkreuzhalle ist eine sehr große Turnhalle mit viel m³ Raumluft/Kind. Fenster sowie die Eingangstür dienen zur Lüftung.Wenn es die Witterung erlaubt, möchten wir die Fenster während der ganzen Probe geöffnet lassen.==) Bitte die Kinder WARM anziehen – oder im Zwiebellook. Die Kinder sitzen einzeln mit 2 Meter Abstand untereinander. Ansonsten gelten die Regeln der Schule.