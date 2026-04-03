Rathaus bebt: Partylaune für alle Generationen

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Was für ein Abend! Die Rathausparty der Freien Wähler Esslingen hat einmal mehr gezeigt, wie gut Feiern in unserer Stadt funktioniert. Das Rathaus verwandelte sich in eine lebendige Partylocation – mit Discofeeling für die Älteren und Clubstimmung für die Jüngeren. Eine Mischung, die bestens ankam und für durchgehend gute Laune sorgte.

Ein riesiges Dankeschön geht an unser Organisationsteam und alle engagierten Mitglieder, die mit viel Einsatz, guter Planung und zahlreichen helfenden Händen vor und während der Veranstaltung dafür gesorgt haben, dass alles reibungslos läuft. Ohne dieses Engagement wäre ein solcher Abend nicht möglich. Ebenso bedanken wir uns beim Barteam für die hervorragende Getränkeversorgung – ihr habt wirklich einen großartigen Job gemacht! Ein kulinarisches Dankeschön geht an den Schrebergarten für das leckere Essen sowie an das Trabucco für die fantastischen Cocktails, die bei allen Gästen bestens angekommen sind. Für die musikalische Stimmung sorgte DJ Carsten – danke für die mitreißende Musik und die volle Tanzfläche! Ein besonderer Dank gilt außerdem unseren Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung diese Veranstaltung überhaupt erst ermöglicht haben.

Und natürlich: Danke an euch, liebe Gäste! Ein bunt gemischtes Publikum aus ganz Esslingen und Umgebung hat mit seiner Offenheit, seiner Energie und seiner Begeisterung diesen Abend zu etwas ganz Besonderem gemacht. Genau diese Mischung macht den Reiz unserer Rathausparty aus. Eines steht fest: Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist jetzt schon groß. Wir freuen uns darauf, wieder gemeinsam mit euch zu feiern – seid ihr wieder dabei?