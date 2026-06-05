Rapactive – Talentshow

Foto: Schauspiel Kunstdruck e.V.

Erleben Sie heute die Künstler von Morgen!

Bei der Talentshow „rapactive“ stehen Künstler: innen auf der Bühne, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Menschen mit und ohne Behinderungserfahrung, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und mit ganz eigenen Lebensgeschichten.

Das Programm ist dabei so vielfältig wie die Menschen auf der Bühne – Rap `n` Songs, Instrumentalmusik, Break `n` Dance, hier ist alles dabei!

Jeder Song erzählt ein Stück Wirklichkeit aus dem Leben der Künstler: innen – manchmal rau, manchmal humorvoll, oft überraschend nah an dem, was viele aus ihrem eigenen Leben kennen.

Und wer Mut hat, der kann selbst ans Mikro treten, denn im Anschluss an die Show gibt es eine Open Stage. Ein eimaliges Erlebnis – garantiert! Zu erleben am Sonntag den 14. Juni um 19 Uhr.

Karten erhalten Sie online unter schauspiel-kunstdruck.de oder zu unseren Kassenöffnungszeiten (Montag 16.30-18.30 Uhr und Donnerstag 11:30-14.00 Uhr), sowie ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn ebenfalls an der Theaterkasse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!