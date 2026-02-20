Ramadankarten-Aktion & Kinderfreude im Funpark

Foto: ESBI e.V.

Die ESBI Bildungsinitiative hat im Februar zwei gelungene Veranstaltungen durchgeführt.

Am Mittwoch, den 11. Februar, fand von 14.00 bis 16.00 Uhr eine Ramadan-Karten-Gestaltungsveranstaltung statt, an der 18 Personen teilnahmen. Im Rahmen des Programms wurden anlässlich des bevorstehenden Ramadan Gruß- und Wunschkarten vorbereitet. Die Veranstaltung fand in einer freundlichen und offenen Atmosphäre statt und bot den Teilnehmenden eine gute Gelegenheit zum Austausch und zur gegenseitigen Begegnung. Die Aktivität stellte einen wichtigen Beitrag zur Vorstellung kultureller Werte sowie zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dar.

Am Samstag, den 14. Februar, wurde von 19.00 bis 22.00 Uhr ein Familienabend im Funpark Köngen organisiert, an dem rund 40 Familien teilnahmen. Während die Kinder die Spielmöglichkeiten nutzten und eine schöne Zeit verbrachten, hatten die Eltern die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen. Solche Veranstaltungen fördern die Gemeinschaft und stärken das Miteinander auf lokaler Ebene.

Ziel der ESBI Bildungsinitiative ist es, den sozialen Zusammenhalt zu unterstützen, die Kommunikation zwischen Familien zu fördern und weiterhin gemeinnützige Aktivitäten anzubieten. Der Verein bedankt sich bei allen teilnehmenden Familien.

Kontakt: info@esbi-ev.de

Web: www.esbi-ev.de

Instagram: @esslinger_bildungsinitiative