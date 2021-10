Ralph Schulz ist dreifacher Deutscher Meister

Foto: Haffa

Wir haben einen dreifachen Deutschen Meister im Langbogen unter uns im Schwabenländle! Einfach Spitzenklasse.

Ralph Schulz hat in der Hallenrunde des Deutschen Feldbogenverbands (DFBV) zur dezentralen Deutschen Meisterschaft im Frühjahr (12.-29.03.2021) den ersten Titel „Deutscher Meister“ errungen.

Im September konnte er nachlegen und in der 3D-Meisterschaft des Deutschen Schützenbundes (DSB) in Collenberg am 18./19. September 2021 ebenfalls alle Mitwettbewerber hinter sich lassen und den zweiten Titel gewinnen.

Am vergangenen Wochenende 17/18.10.2021 fand die deutsche Meisterschaft der Archery Association Europe (AAE) 3D Bowhunter in Wanfried/Hessen statt. An dieser nahm auch Ralph Schulz von der Bogenabteilung des SGes Esslingen e.V. teil.

Am Samstagmorgen (17.10) ging es wie üblich mit der Gerätekontrolle und Anmeldung der Schützen los. Anschließend kam das Briefing und der Abmarsch in den Parcours zu den jeweiligen Anfangsstationen. Es wurde eine doppelhunter Runde geschossen bei einem sehr anspruchsvoll gestellten Parcours. Zudem waren die Lichtverhältnisse recht schwierig, da sich der Nebel leider sehr zäh hielt und sich nicht auflösen wollte. Trotzdem schaffte es Ralph Schulz sich am Ende des ersten Wettkampftages mit 6 Punkten Vorsprung an die Spitze zu setzen. Am Sonntag (18.10) ging es für die Schützen nach einem kurzen Briefing wieder an die jeweiligen Ausgangsstationen im Parcours. Nun wurde eine 3 Pfeil Runde geschossen. Die extremen maximal Entfernungen stellten eine echte Herausforderung für alle Sportschützen dar. Zum Glück waren die Lichtverhältnisse besser wie am Vortag. So gelang es Ralph Schulz sich bis zum Abend noch mal um fast 30 Punkte von der Konkurrenz abzusetzen und gewann seinen dritten deutschen Meistertitel dieses Jahr im Langbogen.

Wir gratulieren unserem Ralph ganz herzlich zu seinen herausragenden Leistungen und wünschen Ihm weiterhin „Alle ins Gold“!

Die Bogenschützen der SGes Esslingen e.V.