„Räuberteller“ Kirchen

Foto: Matthias Vetter

Ein Räuberteller durch die Esslinger Kirchen. Was verbirgt sich darunter? Als Kind war es furchtbar spannend sich von jedem Teller der Erwachsenen eine kleine Kostbarkeit auszusuchen.

Und das machen wir jetzt im Erwachsenenalter bei den drei Esslinger Kirchen. Ein Blick in das Münster St. Paul, die Stadtkirche St. Dionys und die Frauenkirche. Wissenswertes kurz und kompakt – ein paar kleine besonderen Punkte und ein wenig in die jeweilige Kirche eintauchen. Seien Sie gespannt und neugierig auf diese drei ganz unterschiedlichen Kirchen.

Treffpunkt ist am Sonntag, 17. Mai 2026 um 15 Uhr am Münster St. Paul. Bei Regen am Schriftenstand im Münster St. Paul. Wir freuen uns auf Sie!