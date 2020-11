Rätsel-Halbzeit: Mit Vielfalt gewinnen!

Vielfalt in Hohenkreuz hat mit seinem Foto- Preisrätsel schon 15 Gewinnerinnen und Gewinnern Glück gebracht. Einer von den ersten Glückskindern war Volker Ellenrieder: „ Ich rätsle jede Woche mit. Es macht Spaß, auf der Homepage nachzuschauen zu welchen Vielfalt-Mitgliedern die Fotoausschnitte gehören. Manche erkenne ich natürlich auch so.“ Er und seine Frau Inge sind treue Vielfalt-in-Hohenkreuz-Kunden: „ Ob beim Bäcker, Metzger, Apotheke, Lebensmittel, Gärtner, Elektriker… wir sind hier überall gerne Kunden und hochzufrieden“, erklärt Inge Ellenrieder. Gottfried Clauss von Gartenbedarf Clauss ist Vorsitzender der aktiven Selbstständigen und freut sich über die gute Resonanz. Er ermuntert jetzt zur Rätsel-Halbzeit alle Zwiebel-Leserinnen und Leser: „ Machen Sie mit! Es gibt noch bis Weihnachten jede Woche 3 Gutscheine à 10 Euro zu gewinnen. Diese können bei allen Mitgliedern eingelöst werden!“ Also: Schauen Sie sich die Fotoausschnitte an und nehmen Sie gegebenenfalls die Galerie auf der Homepage www.vielfalt-in-hohenkreuz zur Hilfe.