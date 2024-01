Radweg am Neckar gesperrt – Alternativen fehlen

Foto: ADFC Esslingen

Der Neckaruferpark wird gebaut, soweit die gute Nachricht.

Leider kann währenddessen die meistgenutzte Radstrecke Esslingens nicht genutzt werden, nämlich die entlang des Neckarufers. Wenn der Park 2025 fertig ist, ist anschliessend das Brückenbauwerk über die Bahnlinie dran, sodass die Nutzbarkeit dieser wichtigen Strecke noch viel länger beeinträchtigt ist.

Man wundert sich und reibt sich die Augen: muss es wirklich sein, dass zwei direkt nebeneinander liegende Baustellen so ausgeführt werden, dass der Radverkehr maximal behindert wird?

Alternativen sollen die Fleischmannstrasse sein oder die Route durch die Pliensauvorstadt.

Beide sind alles andere als optimal:

* um zur Fleischmannstrasse zu kommen, muss man erstmal die natürlich auch von Fussgängern genutzte Rampe hinunter, an der Neckarstrasse entlang über die unklare Ampelanlage hinweg in die Fleischmannstrasse hinein und wenn man vorsichtig zwischen den Fussgängern auf dem Bahnhofsplatz hindurch und über die Ampel hinweg in der fortgesetzten Fleischmannstrasse weiterfährt, befindet man sich in einem Unfallschwerpunkt, der längst zur Fahrradstrasse umgewidmet werden müsste

* andere kurven über die Pliensaubrücke zwischen den Fussgängern durch und schlängeln sich der Stuttgarter Strasse entlang; das ist nur was für starke Nerven, schlimmer noch ist es in Gegenrichtung, ein Slalom zwischen parkenden Autos und der Fahrbahn mäandernd und von falsch geparkten Autos zusätzlich gefährdet.

Als Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) stellen wir fest: für den Radverkehr stehen nicht ausreichend Verkehrsflächen zur Verfügung. Bei Baustellen wie in der Neckarstrasse oder der Stuttgarter Strasse wird einfach Fuss- und Radverkehr zusammengepfercht, Flächengerechtigkeit findet nicht statt!

Wo sind denn die 25% für den Fussverkehr und die 15% für den Radverkehr, wie es die Stadtverwaltung als Ziel präsentiert hat?

Thomas Albrecht, thomas.albrecht@adfc-bw.de