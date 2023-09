Radverkehr = Klimaschutz! Kidical Mass am Sonntag!

Foto: Kidical Mass Esslingen

Danke an das Kulturzentrum Dieselstrasse, auch auf diesem Weg!

Am Donnerstag haben wir in der Dieselstrasse die “Kulturarche” abgeholt und sie in den Merkelpark gebracht, waren damit am Freitag bei Kundgebung, after-strike-Party der fridays-for-future und unserem speziellen parking-day im Park der Villa Merkel und haben das Schiff abends wieder zurück gebracht.

Radverkehr ist Klimaschutz und mehr Radverkehr ist besserer Klimaschutz.

Deshalb haben wir darum geworben, dass die Stadt Esslingen die Bedingungen für das Radfahren verbessert.

Und genau dafür gehen wir am Sonntag ab 15 Uhr auf die Strasse, Treffpunkt ist der Marktplatz.

Wir laden alle Kinder und ihre Eltern ein, die Stadt mit dem Rad zu erleben.

In gemächlichen Tempo geht es etwa einen Stunde durch die Stadt, begeleitet von der Polizei.

Das soll Spass machen, sich die Stadt auf zwei Rädern zu erobern.

Am Schluss kommen wir beim Geburtstagsfest des Stadtjugendrings in der Pliensauvorstadt raus, sodass wir noch mitfeiern können.

Also: alle aufs Rad!