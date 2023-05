RadspezialistInnen sehen nur langsame Verbesserung

Foto: (c) Allgemeiner Deutscher Fahrradclub ADFC

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und fand 2022 zum zehnten Mal statt. 30.000 Menschen haben 2022 in Baden-Württemberg an der Befragung teil genommen. Die Umfrage zum Verkehrsklima beim Radfahren zeigt, wie es um die Wahrnehmung

der Fahrradfreundlichkeit in 189 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs bestellt ist. Die hohe Beteiligung macht deutlich, wie wichtig es den Menschen ist, Politik und Verwaltung eine Rückmeldung zum Radverkehr in ihrer Kommune zu geben.

Mit Hilfe eines Fragebogens können RadfahrerInnen ihre Meinung beim Radfahren und im Straßenverkehr an ihrem Wohnort zum Ausdruck bringen, indem sie verschiedene Aspekte des Radfahrens auf einer Skala von 1 bis 6 bewerten. Die Ergebnisse der allein landesweit 189 Orte in der Auswertung sind auf https://fahrradklima-test.adfc.de/ergebnisse aufrufbar. Die Ergebnisübersicht

beinhaltet eine Stärken- und Schwächen-Analyse, einen Städtevergleich, Detailtabellen, Entwicklungen und zeigt die Wichtigkeit der Themen auf.

Esslingen hat sich seit 2020 von Note 4,2 auf 4,1 minimal leicht verbessert.

Als bemerkenswert positiv wurde die Fahrradmitnahme im ÖPNV bewertet. Der Esslinger Gemeinderat hatte die Fahrradmitnahme zunächst als Pilotversuch und etwas später dauerthaft gestattet. Das ist nur in wenigen Kommunen möglich.

Ebenfalls positiv wurde die Freigabe von Einbahnstrassen in Gegenrichtung herausgestellt. Wer allerdings häufig durch die Wehrneckarstrasse fährt, kennt die auftretenden Konflikte zwischen Auto- und Radverkehr und genau diese Konflikte wurden von den TeilnehmerInnen auch negativ bemerkt.

Da ist noch viel zu tun, aber die TeilnehmerInnen haben auch bemerkt, dass eine Fahrradförderung in letzter Zeit statt gefunden hat.

Der ADFC Esslingen gratuliert zur verbesserten Note und freut sich darauf, zusammen mit der Stadtverwaltung weitere Verbesserungen für den Radverkehr zu erreichen.

