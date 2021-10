Radschnellverbindung mit Anschluss in die Stadt

Foto: ADFC Esslingen

Am Montag diskutiert der Mobilitätsausschuss über die Radschnellverbindung RS4 im Neckartal. Die Verbindung von Reichenbach nach Stuttgart ist eines von drei Pilotprojekten des Landes, um mehr Menschen den Umstieg aufs Rad zu ermöglichen. Damit der Radweg mit kreuzungsfreier, direkter Wegführung den Radverkehrsanteil verdoppeln kann, sind laut ADFC vor allem die Anschlüsse ans städtische Radnetz auszubauen.

Erhebungen zufolge ist jeder zweite Weg kürzer als fünf Kilometer. Und 70% der Wege sind weniger als 10 Kilometer lang – eine Distanz, die bei guter Radinfrastruktur auch durchschnittlich trainierte Menschen in einer halben Stunde bewältigen können. Genau für diese mittleren Distanzen bietet die Radschnellverbindung das Rückgrat. Denn mit ausreichender Breite zum Überholen erlaubt sie Schülerverkehr gleichzeitig neben schnelleren Pendler*innen. Einkäufe können per Rad genauso erledigt werden wie Ausflüge. Denn als sichere Verbindung können Menschen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen aufs Rad steigen.

„Als Zubringer ist unbedingt die Innerstädtische Radroute erforderlich“ merkt Joachim Schleicher, Vorsitzender des ADFC Esslingen zu den neuen Plänen an. Für den Erfolg der neuen Route entlang der B10 bildet die Fortsetzung der Fahrradstraße über den Altstadtring die Basis. Und ein Lückenschluss statt der Schiebestrecke zwischen Neckar und Bahnhof. Denn die Radschnellverbindung lebt von der Anbindung der Wohngebiete.

Daher brauche es gerade die Querungsmöglichkeiten von den Wohngebieten zur neuen Radschnellverbindung. Damit nimmt Schleicher die Adenauerbrücke und auch die Unterführungen am Oberesslinger Bahnhof und an der Lilientalstraße ins Visier: „Barrierefreie Unterführungen oder Brücken sind wichtig für Menschen, die ins Industriegebiet zur Arbeit oder zum Schulzentrum Zell radeln. Sie gewinnen nun aber umso mehr Bedeutung als Anschluss zum Radschnellweg. Die Stadt muss dringend in ein durchgängiges Netz investieren.“