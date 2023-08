Radroute durch die Nätherstrasse wieder komplett

Foto: Thomas Albrecht. ADFC Kreisverband Esslingen

Drei wesentliche Radrouten gibt es zwischen Esslingen und Stuttgart im Neckartal: die einen schwören auf die Strecke rechts des Neckars, etwas kompliziert durch die Untertürkheimer S21-Baustelle, die anderen fahren ab Untertürkheim lieber direkt und damit an der B10 entlang. Ich dagegen bevorzuge das rechte Neckarufer bis zum Gelände des WSA, da hindurch und über die Wehrbrücke auf die linke Seite nach Stuttgart-Hedelfingen. Da ist zwar kein Radschnellweg mehr geplant, aber die Hauptradroute 2 verläuft hier durch Hedelfingen, Wangen, Gaisburg und Ostheim, noch ein üppiger Panoramablick auf den Stuttgarter Talkessel und – schwups – ist man mitten im Zentrum.

Der Vorplanung für den Ausbau der Hauptradroute 2 hatte der Gemeinderat im Jahr 2019, also kurz vor der letzten Kommunalwahl zugestimmt.

Von Oktober 2021 bis März 2023 wurde sie dann in einem ersten Bauabschnitt zwischen dem Wangener Marktplatz und den Otto‐Konz‐Brücken eingerichtet. Dabei wurden auch die beiden Kreisverkehre gebaut. Im Anschluss daran erfolgt in einem zweiten Bauabschnitt von den Otto‐Konz‐Brücken bis zum Hedelfinger Platz die Realisierung der Hauptradroute 2 und dann wird in einem dritten und letzten Bauabschnitt werden die Ulmer Straße zwischen Wangener‐/Landhausstraße und Inselstraße zur Hauptradroute 2.

Nebendran hat die Stadt Stuttgart in den letzten 2 Jahren ein Regenrückhaltebecken gebaut, für die Nutzer der Hauptradroute 2 ein echtes Ärgernis, denn während der ganzen Zeit war das westlichste Ende der Nätherstrasse gesperrt und der Radverkehr wurde über eine abgetrennte Spur der Wangener Strasse umgeleitet.

MIt dieser Umleitung ist seit dieser Woche Schluss, das Bild zeigt die neue Radwegführung. Na gut, der Baustellecharme darf noch etwas abgemildert werden, aber dann ist das entspannte Fahren entlang der “Spitzwiesen” der Mikro-Urlaubs-Moment im Alltag. Einfach so und geschenkt, beim Alltagsradeln zwischen Esslingen und Stuttgart.

Thomas Albrecht